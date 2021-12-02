Футбольный специалист Стрепетов поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Ростовом»

Футбольный специалист Алексей Стрепетов рассказал о своих ожиданиях от игры «Зенита» против «Ростова». Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Он уверен, что эта игра будет эффектной. Стрепетов считает, что «Зенит» будет активно атаковать соперников.

«Думаю, что против „Ростова“ игра будет открытой, с большим количеством атак, голевых моментов. Зрители будут ждать большого количества забитых мячей», — подчеркнул он.