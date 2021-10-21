Футбольный клуб «Тамбов» признали банкротом

Процесс по банкротству был запущен клубом «Тамбов» еще в апреле. После рассмотрения документов Арбитражный суд Тамбовской области принял решение о признании его банкротом. Об этом написало РИА ФАН.

«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», — говорится в карточке дела.

В заявлении о банкротстве футбольный клуб писал, что в конце января задолженность команды перед кредиторами составила 537 миллионов рублей. Из-за финансовых проблем участие спортсменов в турнире РПЛ находилось под вопросом.

Команда смогла завершить сезон 2020-2021, но клуб при этом оказался на последней строчке турнирной таблицы. После последней игры вся команда попрощалась со своими болельщиками.