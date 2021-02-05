Футбольный клуб «Тамбов» подал иск о банкротстве

В арбитражный суд Тамбовской области поступило исковое заявление от ассоциации «Футбольный клуб „Тамбов“». В нем истец просит признать банкротом некоммерческое партнерство «ФК „Тамбов“».

Из карточки дела на сайте суда следует, что истец требует от ответчика 322,45 миллиона рублей. Иск к производству пока не принят.

Накануне игроки «Тамбова» обратились в Общероссийский профессиональный союз футболистов из-за невыплаты зарплат на общую сумму 150 миллионов рублей. Губернатор региона Александр Никитин уже заявил, что из бюджета клуб денег не получит.

По его словам, «Тамбов» накопил долги, поэтому рефинансировать клуб за счет регионального бюджета власти не могут.

Уже поднимался вопрос о полной ликвидации клуба и выхода его из Российской премьер-лиги. Эту информацию опровергал спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

В прошлом году против «Тамбова» уже заводили административное дело о невыплате зарплат. Администрация области заявила, что все деньги направила, но куда их дела организация — неизвестно.

В защиту «Тамбова» высказался глава Российского футбольного союза Александр Дюков. Он предложил Российской премьер-лиге и властям региона вместе решить проблему с долгами и найти источники финансирования, чтобы команда дошла до конца сезона. В турнирной таблице РПЛ «Тамбов» занимает последнее, 16-е место.