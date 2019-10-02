Футбольный клуб «Спартак» получил нового исполнительного директора

По словам представителей «Спартака», Власов в свои 36 лет имеет богатый опыт в управлении финансами и работал на руководящих должностях в The Walt Disney Company, PwC, а также Universal Music.

Ранее стало известно, что главный тренер «Спартака» Кононов ушел в отставку, и его место занял Сергей Кузнецов, исполняющий обязанности главного тренера.