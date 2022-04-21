Футбольный клуб «Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России

«Спартак» одержал победу над ЦСКА в гостевом матче и вышел в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России сезона 2021–2022, сообщил Российский футбольный союз.

Игра проходила в Москве на «ВЭБ-Арене», матч закончился со счетом 1:0 в пользу «Спартака». Единственный гол с 11-метровой отметки с пенальти в первом тайме забил полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев. Игрок ЦСКА Жан-Филипп Гбамен получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве.

Футбольный клуб «Спартак» стал четвертым полуфиналистом турнира после «Динамо», «Енисея» и «Алании». Итоговые матчи полуфинала пройдут 11 и 12 мая, жеребьевка назначена на 21 апреля.

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России рассказал, почему решил завершить спортивную карьеру. Основное причиной футболист назвал сумму контракта и разногласия с руководством клуба.