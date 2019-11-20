Футбольный клуб «Сочи» уволил главного тренера Точилина

В ФК «Сочи» не знают о переходе Глушакова в клуб, но готовы принять полузащитника Подробнее

«Мы обсудили с руководством клуба текущее положение в турнирной таблице чемпионата и приняли совместное решение, что в данной ситуации подобные изменения неизбежны», — уточнил Точилин.

В период оставшихся осенних матчей в чемпионате России функции главного тренера достанутся Роману Березовскому. Он был тренером в штабе Точилина.

За 16 туров чемпионата России сочинская команда набрала 13 очков. В настоящее время она занимает последнее место в турнирной таблице. Из всех матчей футболисты «Сочи» проиграли девять, выиграли три и четыре закончили вничью.

Ранее Александр Точилин рассказал, что не знает о переходе в «Сочи» капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова и защитника Дмитрия Комбарова.