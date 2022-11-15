Спорт 15 ноября 2022, 12:13 Футбольный клуб «Рубин» объяснил отставку Слуцкого его собственной инициативой Пресс-служба «Рубина» сообщила, что Слуцкий покинул пост главного тренера РИА «Новости»

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Главый тренер футбольного клуба «Рубин» из Казани Леонид Слуцкий решил покинуть свой пост. Его обязанности исполняет Юрий Уткульбаев, сообщила пресс-служба команды.

«Леонид Слуцкий решил покинуть „Рубин“ по собственному желанию», — заявили в команде.

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Он попрощался с игроками. Администрация футбольного клуба поблагодарила наставника за работу. Леонид Слуцкий возглавлял тренерский штаб «Рубина» с 2019 года. Под его руководством команда заняла четвертое место в Российской премьер-лиге в сезоне 2020/21 годов.

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Исполняющим обязанности назначили директора департамента спортивного развития и профессиональной подготовки клуба Юрия Уткульбаева. В разное время он в качестве вратаря выступал за «Рубин», «Торпедо» из Миасса, «Нефтехимик» из Нижнекамска», «Иртыш» из Тобольска и другие клубы. Кроме того, работал старшим тренером «молодежки» казанской команды, спортивным директором футбольного клуба «КамАЗ» из Набережных Челнов, главным тренером команды «Рубин-2», а также «Актобе» из Казахстана.

Футбольный клуб «Рубин» после вылета из РПЛ выступает в первой лиге, сообщил RT. Он набрал 31 очко в 18 матчах и занял пятое место.