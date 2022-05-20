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    20 мая 2022, 16:09

    Футбольный клуб «Ростов» опроверг слухи о переезде в другой город

    Дарья Морозова

    Футбольный клуб «Ростов» не будет покидать Ростов-на-Дону. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на сайт команды.

    В СМИ была информация о том, что «Ростов» планирует переехать в другой город из-за закрытия аэропорта в городе после начала спецоперации на Украине.

    «Футбольный клуб „Ростов“ с 1930-го года базируется в Ростове-на-Дону и продолжит это делать и дальше», — говорится на сайте клуба.

    Сейчас команда на девятом месте в рейтинге РПЛ с 38 очками.