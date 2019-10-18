Футбольный клуб «Палермо» обанкротился

По данным издания, сын экс-владельца ФК Андреа Дзампарини выказал готовность погасить долги «Палермо», однако предложенных им 10 миллионов евро оказалось недостаточно.

Уточняется, что в минувшем сезоне клуб занял третье место в серии В. Из-за финансовых нарушений он потерял 20 очков. Затем «Палермо» вовсе исключили из лиги и лишили профессионального статуса.

Пользователи соцсетей высказали свое сожаление о прекращении работы клуба с 32-летней историей.

«Очень грустно слышать, что этот клуб больше не будет существовать», — пишут они.