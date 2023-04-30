Спорт 30 апреля 2023, 18:58 Футбольный клуб «Факел» сообщил об уходе главного тренера Пятибратова Воронежский ФК «Факел» объявил об уходе Пятибратова с поста главного тренера РИА «Новости»

Читать 360tv в

Главный тренер футбольного клуба «Факел» Дмитрий Пятибратов покинул свой пост. Об этом сообщила пресс-служба воронежской команды в Telegram-канале.

В «Факеле» напомнили, что Пятибратов пришел на работу в клуб в октябре 2020 года. За этот срок он стал одним из создателей успешного взлета команды.

Реклама

«Двери клуба всегда будут открыты для вас, Дмитрий Анатольевич! Вы — часть истории „Факела“», — отметили в публикации.

В клубе уточнили, что расставание с главным тренером произошло по взаимному согласию.

«Хочу поблагодарить клуб, который дал мне шанс поработать на самом высоком уровне, футболистов и тренеров, с которыми довелось поработать, персоналу. И, конечно, болельщиков, при горячей поддержке которых „Факел“ добился таких успехов», — обратился к клубу и поклонникам покинувший клуб Пятибратов.

Пост главного тренера в воронежском клубе он занял в 2022 году, а до этого работал ассистентом наставника команды.