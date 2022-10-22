Футбольный клуб «Динамо» представил черную форму, посвященную Льву Яшину | 360°

Спорт 22 октября 2022, 19:19 Футбольный клуб «Динамо» представил черную форму, посвященную Льву Яшину ФК «Динамо» сыграет против «Локомотива» в новой форме, посвященной вратарю Яшину

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Московский футбольный клуб «Динамо» сыграет с «Локомотивом» в специальной черной форме, посвященной советскому вратарю Льву Яшину. Об этом команда рассказала в своем Telegram-канале.

«Комплект создан в знак уважения лучшему голкиперу ХХ века, получившему во время своей карьеры прозвище „Черный паук“ — отчасти из-за темного вратарского свитера», — говорится в сообщении.

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Матч «Локомотив» — «Динамо» 14-го тура чемпионата России по футболу пройдет в субботу в 19:00 на стадионе «РЖД Арена».

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В фанатском магазине клуба уже началась продажа черных игровых футболок. Льву Яшину 22 октября исполнилось бы 93 года, поэтому команда подготовила 93 футболки, с индивидуальным порядковым номером на каждой. При покупке 22 и 23 октября пообещали в подарок нанести на футболку фамилию.

Ранее футбольный клуб «Динамо» обыграл команду «Оренбург» со счетом 3:2. В результате он занял восьмую строчку в турнирной таблице.