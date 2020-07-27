Футбольный клуб «Динамо» покинули семь спортсменов

С 31 июля в составе «Динамо» больше не играют Роман Нойштедтер, Артур Юсупов, Оскар Хильемарк, Кирилл Панченко, Владимир Рыков, Жоаозиньо и Антон Соснин.

Представители клуба поблагодарили спортсменов за профессионализм, настрой, отдачу и прекрасные результаты.

Роман Нойштедтер играл за «Динамо» один год, всего он участвовал в 21 матче за команду. Артур Юсупов пришел в клуб еще в 2009 году. На его счету 147 матчей и 10 мячей. Оскар Хильермарк сыграл за «Динамо» в 15 матчах с осени прошлого года, а Кирилл Панченко — в 103 с 2016 года. Владимир Рыков был защитником в московском «Динамо» с лета 2011-го, всего он провел семь сезонов. Жоаозиньо играл в течение двух лет сыграл в 50 матчах за команду.

Московское «Динамо» завершило сезон-2019/20 на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Кроме того, команда прошла в Лигу Европы.