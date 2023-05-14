Спорт 14 мая 2023, 20:24 Футбольный клуб «Динамо» объявил о смене главного тренера после поражения от «Ахмата» Футбольный клуб «Динамо» уволил главного тренера Йокановича после разгрома от «Ахмата» РИА «Новости»

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Разгромное поражение команды московского «Динамо» от грозненского «Ахмата» привело к перестановкам в штате столичной команды. Пост покинул главный тренер Славиша Йоканович. Об этом пресс-служба ФК сообщила в своем Telegram-канале.

«К следующему матчу нашу команду будет готовить новый главный тренер. Все подробности мы сообщим позднее», — указали в публикации.

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РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента на месте событий уточнило, что Йокановича отстранили от участия в послематчевой конференции по итогам встречи с «Ахматом».

В рамках матча 27-го тура Российской премьер-лиги московские футболисты уступили команде из Грозного с сухим счетом 0:3.

После игры «Динамо» расположился на седьмом месте турнирной таблицы с 42 баллами. «Ахмат» занимает пятую строчку с 46 баллами в активе.

Славиша Йоканович занял пост главного тренера в «Динамо» в июне 2022 года после увольнения Сандро Шварца. Под его руководством футболисты одержали 15 побед, понесли 11 поражений и девять раз сыграли вничью.