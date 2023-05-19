19 мая 2023, 15:22
Футбольный клуб «Динамо» начнет работу в приморском селе
Глава Михайловского района Приморского края Владимир Архипов в разговоре с zr.media сообщил, что в скором времени в селе начнет работать футбольный клуб «Динамо». Для ребят подготовили новый стадион, построенный еще в прошлом году.
Стадион в Михайловке открыли в рамках программы «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Там могут заниматься не только футболисты, но и легкоатлеты. Спортивное пространство имеет скейт-площадку, две зоны для воркаута, раздевалки и санузлы.
Приморье
Футбол
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