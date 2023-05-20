Спорт 20 мая 2023, 01:01 Футбольный клуб «Балтика» сыграет в следующем сезоне РПЛ ФК «Балтика» из Калининграда досрочно вышел в Российскую премьер-лигу Unsplash

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Футбольный клуб «Балтика» из Калининграда досрочно вышел в РПЛ, сообщил «Чемпионат». Команда под руководством экс-игрока сборной России Сергея Игнашевича сыграет в высшей лиге впервые за 25 лет.

Коллектив из Калининграда обеспечил себе минимум вторую строчку в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) благодаря ничьей между владикавказской «Аланией» и тольяттинским «Акроном». В последний раз «Балтика» выступала в элитном российском дивизионе в 1998 году. Тогда команда вылетела в Первый дивизион, заняв предпоследнее, 15-е место.

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Пока что калининградцы занимают первое место в турнирной таблице ФНЛ — в их активе 64 очка после 31 сыгранной встречи. На втором месте расположился казанский «Рубин». Двукратные чемпионы России набрали на два очка меньше. В 32-м туре они сыграют между собой — встреча начнется 20 мая в 21:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, что финал Кубка России по футболу состоится на стадионе «Лужники». Игра пройдет 11 июня, за награду поборются игроки ЦСКА и «Краснодара».