Спорт 11 января 2024, 07:58 Футбольный клуб «Аталанта» вышел в полуфинал Кубка Италии Российский футболист Миранчук вывел клуб «Аталанта» в полуфинал Кубка Италии Maurizio Borsari/AFLO/globallookpress

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На стадионе «Сан-Сиро Джузеппе Меацца» в Милане прошел матч четвертьфинала Кубка Италии. Благодаря игре полузащитника родом из России Алексея Миранчука «Аталанта» одержала победу над хозяевами поля, сообщил «Чемпионат».

Матч между «Миланом» и «Аталантой» завершился со счетом 1:2 в пользу гостей. Счет открыли в конце первого тайма. Первый гол забили хозяева, мяч в ворота соперника загнал Рафаэл Леау. Но лидерство удалось удержать всего две минуты — в продолжение игры Тен Копмейнерс забил два мяча.

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Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут. Он принял участие в обеих успешных атаках «Аталанты» и помог ей выйти в полуфинал Кубка Италии. Теперь клубу предстоит встретиться с «Фиорентиной» и провести два матча.

Российский футбольный союз объявил даты нового сезона. Он стартует 19 июля, а первая часть завершится в середине декабря.