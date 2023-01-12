Спорт 12 января 2023, 14:48 Футбольный клуб «Арсенал» лишился главного тренера

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Главный тренер футбольного клуба «Арсенал» Олег Кононов покинул свой пост. Об этом сообщил сайт «Чемпионат».

«Это обоюдное решение и обоюдное желание. Расстаемся, пожав друг другу руки. Имя нового главного тренера объявим в ближайшие дни. На сборе в Турции», — сказал президент «Арсенала» Гурам Аджоев.

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Как отметило РИА ФАН, Олег Кононов занят пост главного тренера тульского футбольного клуба прошлым летом. Перед уходом на перерыв «Арсеналу» принадлежала шестая строчка в турнирной таблице.

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