Футбольный клуб «Амкар» зарегистрировали как некоммерческую организацию

Автономную некоммерческую организацию «Амкар-Пермь» зарегистрировали в Пермском крае, сообщили на официальном сайте футбольного клуба.

Пермские футболисты выступали в Российской премьер-лиге с 2004 по 2018 год. «Амкар» должен подать заявку на участие в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) сезона-2021/22 не позднее 30 апреля. В скором времени будут найдены спонсоры, и начнется формирование команды, написала «Газета.ru».

«Амкар» признали банкротом в 2018 году. Уральцы заняли четвертое место в 2008 году. В сезоне-2007/08 команда вышла в финал Кубка России. В серии пенальти футболисты уступили московскому ЦСКА.