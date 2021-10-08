Футбольный эксперт предупредил о сложностях у России в матче со Словакией

Футболистам сборной России в отборочном матче ЧМ-2022 со Словакией будет очень сложно в связи с выбыванием значимых игроков и отказа Артема Дзюбы и Марио Фернандеса выступать за сборную. Таким прогнозом в беседе с «360» поделился футбольный эксперт Андрей Малосолов.

Российская сборная потеряла очень много ключевых игроков, которые ей подходили. И на данный момент есть всего два номинальных защитника, отметил Малосолов.

«Тут есть несколько „но“: это и естественные травмы футболистов, и отказ таких значимых игроков, как Фернандес, Дзюба. Но есть не менее тревожный факт. На первом сборе сборной России, когда мы играли с Хорватией, Мальтой и Кипром, у нас из-за однотипных мышечных травм выпало семь футболистов. Сейчас вот снова выбывают футболисты из расположения сборной, например Денис Глушаков», — указал эксперт.

Ситуация в команде заставляет задуматься о том, все ли правильно делает тренерский штаб Валерия Карпина. В частности, о том, кто в его штабе отвечает за физику и соответствует ли этот тренер профессиональным стандартам.

«Играть сегодня будет очень сложно. А дальше еще сложнее будет играть в Мариборе в Словении — в знаковом, в худшем смысле этого слова, городе для нас, где мы проиграли Словении той же самой и не попали на чемпионат мира», — напомнил собеседник «360».

Малосолов признался, что не питает больших иллюзий, учитывая все проблемы сборной.

«Но, как патриот своей страны, я буду желать нашей команде только успешного выступления. Но, к сожалению, сейчас у нас ситуация не очень хорошая», — признал он.

Словения и Хорватия — два очень крепких соперника, и у России нет права даже на ничью.

«Наш главный конкурент — Хорватия — играет сейчас с Кипром и Мальтой. И хорваты куда сильнее этих команд. И последняя игра отборочного турнира у нас с Хорватией на ее поле. Поэтому, конечно, задача только побеждать», — заключил эксперт.

Матч Россия — Словакия седьмого тура квалификации ЧМ-2022 пройдет 8 октября в Казани. Начало игры — в 21:45.