Футбольный эксперт поделился ожиданиями от матча «Зенита» с ЦСКА

«Зенит» в матче с ЦСКА должен исправить впечатление после неудачной игры в Европе. Таким мнением поделился с газетой «Петербургский дневник» футбольный специалист Сергей Ломакин, работавший помощником Павла Садырина в «Зените» и ЦСКА.

Встреча «Зенита» с шведским «Мальме» закончилась ничьей (1:1), однако не впечатлила болельщиков. Зенитовцев раскритиковали за «невыразительную игру».

«Думаю, что как это уже не раз бывало, зенитовцы постараются в матче чемпионата исправиться перед болельщиками за плохую игру в Лиге чемпионов. Прямо скажем, с „Мальме“ наша команда ничего не показала, хотя и добилась положительного для себя результата, гарантировала себе участие в Лиге Европы. Надеюсь, что у футболистов появится желание доказать, что они все-таки умеют играть, и они постараются показать себя в чемпионате. Это удалось в матчах со „Спартаком“ и „Динамо“ после поражения на своем поле от „Ювентуса“. Московские команды — серьезный раздражитель для „Зенита“, проблем с настроем, как это случается в матчах с некоторыми соперниками, например, с „Уралом“, который занимает последнее место, быть не должно», — считает Ломакин.

Матч «Зенита» и ЦСКА в рамках 16-го тура чемпионата России состоится 28 ноября.