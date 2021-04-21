Футбольный эксперт назвал главный плюс приостановки Суперлиги

Футбольный эксперт Анатолий Горсков назвал главный плюс приостановки Европейской Суперлиги после выхода из нее английских клубов, сообщило радио Sputnik.

«На самом деле этот турнир уже есть, он называется Лига чемпионов, есть также Лига Европы. Просто „денежные мешки“ своим действием, попыткой создать Суперлигу только для себя, сделали для остальных команд тоже плюс», — отметил специалист.

По мнению Горскова, теперь УЕФА увеличит отчисления от телевизионных прав и даст клубам заработать еще больше. В результате фанаты и другие команды, которые хотят попасть в Лигу чемпионов находятся в выигрышном положении.

Как считает эксперт, главный плюс этой ситуации заключается в том, что «все объединились против этой несправедливости и все победили». Он заключил, что в этой ситуации выиграл футбол.