Футбольный эксперт Малосолов предрек России сложный матч с киприотами

Сборная России по футболу в субботу, 4 сентября, в гостях встретится с командой Кипра в рамках отборочного цикла к чемпионату мира по футболу 2022 года. По мнению футбольного эксперта Андрея Малосолова, чтобы гарантировать участие в мундиале российской команде нужно выиграть все матчи отборочного турнира, а игра с Кипром простой точно не будет.

«У нас непредсказуемая группа, мы видим насколько плотно все команды идут. От последнего до первого места отрыв всего три очка — то есть всего одна победа, поэтому думаю, что следует ожидать очень непростой игры», — заявил Андрей Малосолов.

Он напомнил, что сборная Кипра отличается своей непредсказуемостью, поэтому может выдать что угодно. Соперник будет выступать дома, а это дополнительный стимул. У сборной России, по мнению эксперта, выбора нет. Команде необходимо выйти вперед в предстоящей игре и во всех последующих матчах отборочного цикла.

«Напрямую на чемпионат мира можно выйти, только заняв первое место. Даже со второго места мы не гарантируем себе выход, потому что попадем в таком случае в стыковые игры. Поэтому есть объективная необходимость. Надо побеждать в любом матче», — подчеркнул Андрей Малосолов.

Эксперт отметил, что состав сборной России практически не изменился. Молодых футболистов из «Динамо» и раньше вызывали на игры национальной команды, но они редко появлялись на поле.

«У нас есть потеря Марио Фернандеса достаточно ощутимая, но надеемся, что он будет качественно заменен двумя имеющимися защитниками, а уже к матчу с Мальтой я надеюсь, что Марио восстановится», — подытожил футбольный эксперт.

Матч со сборной Кипра для российской команды станет вторым в рамках отборочного чемпионата. Первая игра прошла в минувшую среду, 1 сентября, против команды Хорватии. Игра закончилась без единого гола. Определить победителя не удалось. Тренер российской команды Валерий Карпин заявил, что не доволен получившимся результатом, но чувство удовлетворения у него есть.