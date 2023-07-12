Спорт 12 июля 2023, 22:13 Футбольный эксперт Ловчев заявил, что легионер Медина подходит «Спартаку» по стилю

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Парагваец Хесус Медина станет полезным приобретением для московского ФК «Спартак». Таким мнением в пресс-центре НСН поделился экс-игрок красно-белых и футбольный эксперт Евгений Ловчев.

По его словам, футболист, который перешел из ЦСКА в «Спартак», хорошо играл за предыдущую команду, на его счету немало голов и пасов.

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«Он уже адаптирован к российскому футболу, это важно. Кроме того, он подходит „Спартаку“ по стилю», — подчеркнул Евгений Ловчев.

Он добавил, что команда нуждается в молодом и не слишком «денежном» игроке, который останется в ней надолго.

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