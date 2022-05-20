Футбольный эксперт Ловчев прокомментировал возможный уход Бакаева из «Спартака»

Бывший игрок «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал новость о возможном переходе Зелимхана Бакаева в «Зенит». По его словам, это связано с желанием агентов футболиста выбить более выгодный контракт, написало ИА «НСН».

«Я думаю, что эта информация — плод работы агентов. Игроки, которые чувствуют, что играют неплохо, которые играют в „Спартаке“, видят, какие деньги получают другие, за какие деньги покупают футболистов из сугубо футбольных стран — Ямайки или Люксембурга, — хотят чего-то побольше. И агенты начинают раздувать: „Мы туда, сюда уйдем“. Вся эта шумиха идет от того, что они что-то с контрактом обсуждают и вбрасывается ситуация, что он может уйти, тем более в „Зенит“. Денежный вопрос главный в данном случае, но, чтобы их выбить, надо сказать, что мы в „Зенит“ уходим», — сказал Ловчев.

По его словам, Бакаев — один из лучших игроков «Спартака», однако тренера почему-то не особо верят в него. Футболист «мучается от этого и, естественно, какие-то варианты ищет».

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Зелимхан Бакаев с большой долей вероятности может уйти в «Зенит».