Футбольный чемпионат возобновят в Туркмении

«В этот день (19 апреля — прим. ред.) в рамках четвертого тура пройдет матч с участием команд „Алтын-Асыр”-“Копетдаг“», — отмечается в сообщении.

По данным информагентства, в футбольном чемпионате Туркмении, который проходит в четыре круга, принимают участие восемь клубов. Турнирную таблицу пока возглавляет команда из Ашхабада «Копетдаг».