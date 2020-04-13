Футбольный чемпионат возобновят в Туркмении
С 19 апреля в Туркмении возобновят чемпионат страны по футболу, передает ИА RNS со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Туркменистана.
«В этот день (19 апреля — прим. ред.) в рамках четвертого тура пройдет матч с участием команд „Алтын-Асыр”-“Копетдаг“», — отмечается в сообщении.
По данным информагентства, в футбольном чемпионате Туркмении, который проходит в четыре круга, принимают участие восемь клубов. Турнирную таблицу пока возглавляет команда из Ашхабада «Копетдаг».