Футбольный чемпионат Турции возобновят в середине июня
Глава Турецкой футбольной федерации (TFF) Нихат Оздемир объявил, что сезон национального чемпионата возобновится в середине июня. Его пришлось остановить из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили «Известия».
По словам Оздемира, матчи чемпионата страны возобновят 12, 13 и 14 июня. Он заверил, что федерацией предприняты все шаги, дабы требования противоэпидемического режима были соблюдены.
«Как федерация футбола Турции мы прошли важный путь с нашей решительной борьбой с вирусом», — напомнил функционер.