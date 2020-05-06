    06 мая 2020, 20:08

    Футбольный чемпионат Турции возобновят в середине июня

    Артур Блянихов

    Глава Турецкой футбольной федерации (TFF) Нихат Оздемир объявил, что сезон национального чемпионата возобновится в середине июня. Его пришлось остановить из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили «Известия».

    По словам Оздемира, матчи чемпионата страны возобновят 12, 13 и 14 июня. Он заверил, что федерацией предприняты все шаги, дабы требования противоэпидемического режима были соблюдены.

    «Как федерация футбола Турции мы прошли важный путь с нашей решительной борьбой с вирусом», — напомнил функционер.