Футбольный чемпионат Турции возобновят в середине июня

По словам Оздемира, матчи чемпионата страны возобновят 12, 13 и 14 июня. Он заверил, что федерацией предприняты все шаги, дабы требования противоэпидемического режима были соблюдены.

«Как федерация футбола Турции мы прошли важный путь с нашей решительной борьбой с вирусом», — напомнил функционер.