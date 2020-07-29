Футбольный агент усомнился в уходе Дзюбы и Азмуна из «Зенита» этим летом

По мнению специалиста, сейчас никто не хочет покидать стан «сине-бело-голубых» за исключением тех, кто сидит на лавке.

«Если вы думаете, что Сердар Азмун, Артем Дзюба или кто-то другой рванет в Европу, то ошибаетесь», — выразил уверенность Абрамов.

Он заметил, что сейчас ни у кого нет денег, поэтому не стоит ожидать на трансферном рынке чего-то хорошего. По словам агента, надо дождаться момента, чтобы купить по относительно бросовым ценам много интересных исполнителей.