Футбольный агент усомнился в уходе Дзюбы и Азмуна из «Зенита» этим летом
Футбольный агент Владимир Абрамов усомнился, что в нынешнее межсезонье бомбардиры Артем Дзюба и Сердар Азмун покинут петербургский «Зенит». Об этом сообщил RT.
По мнению специалиста, сейчас никто не хочет покидать стан «сине-бело-голубых» за исключением тех, кто сидит на лавке.
«Если вы думаете, что Сердар Азмун, Артем Дзюба или кто-то другой рванет в Европу, то ошибаетесь», — выразил уверенность Абрамов.
Он заметил, что сейчас ни у кого нет денег, поэтому не стоит ожидать на трансферном рынке чего-то хорошего. По словам агента, надо дождаться момента, чтобы купить по относительно бросовым ценам много интересных исполнителей.