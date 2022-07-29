Футбольный агент Сафонов заявил, что Кокорин может быть востребован в РПЛ

Футбольный агент Алексей Сафонов выразил мнение, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может быть востребован в Российской премьер-лиге. Об этом написал RT.

По словам агента, Кокорин, несмотря на возраст, сохранил качества, которые позволяют демонстрировать высокий уровень игры, написало РИА ФАН.

«Да, пусть ему уже 31 год, но он до сих пор обладает высокой скоростью и не потерял это качество. У нас такой уровень чемпионата, что Кокорин тут будет на первых ролях», — сказал Сафонов.