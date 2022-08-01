Футбольный агент объяснил, почему Дзюба пока остался без клуба

Футбольный агент Артем Прохоров рассказал РИА «Новости», что экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба не рассматривал возможность перехода в клубы из второй восьмерки РПЛ.

Прохоров напомнил, что в последнее время вокруг Дзюбы было много слухов относительно его дальнейшей карьеры. В частности, речь шла об игре в Турции или Азербайджане.

«И тут есть ряд факторов. Один из них — Дзюба ни с кем не договаривался по зарплате, она его не устраивала в тех клубах, куда его предлагали», — цитирует менеджера «Петербургский дневник».

По его словам, Дзюба не помешал бы ни одной российской команде, поскольку таких бомбардиров как он в РФ мало.

«При этом в ближайшее время он должен сделать выбор, потому что время уходит», — констатировал агент.