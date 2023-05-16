Спорт 16 мая 2023, 15:43 Футбольный агент Гарсия: Малком, Клаудиньо, Ренан и Мантуан не покинут «Зенит» этим летом

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Бразильские футболисты петербургского клуба «Зенит» Малком, Клаудиньо, Густаво Мантуан и Роберт Ренан не намерены покинуть команду в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщил агент игроков Луис Фернандо Гарсия в беседе с РИА «Новости».

Ранее появилась информация о переходе Малкома в английский клуб «Арсенал» в следующем сезоне, однако позже Гарсия опроверг эти данные.

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Как сообщила«Свободная пресса»,на сегодняшний день шансов на уход бразильских игроков из «Зенита» нет.