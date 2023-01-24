24 января 2023, 23:28
Футбольный агент Барбоза рассказал о перспективах сборной Польши под руководством Сантуша
Футбольный агент Барбоза заявил, что Сантуш сможет вывести Польшу на крупные турниры
Фернанду Сантуш стал новым главным тренером сборной Польши. Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал данное назначение. Об этом сообщил RT со ссылкой на «Спорт-Экспресс».
Барбоза напомнил, что Сантуша признали лучшим тренером в истории сборной Португалии. Мужчина не дал точно ответа на вопрос, сможет ли команда под руководством тренера отметиться большими победами. Однако с уверенностью заявил, что вместе с Сантушом Польша выйдет на крупные турниры.
Футбол
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