Спорт 24 января 2023, 23:28 Футбольный агент Барбоза рассказал о перспективах сборной Польши под руководством Сантуша Футбольный агент Барбоза заявил, что Сантуш сможет вывести Польшу на крупные турниры

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Фернанду Сантуш стал новым главным тренером сборной Польши. Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал данное назначение. Об этом сообщил RT со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

Барбоза напомнил, что Сантуша признали лучшим тренером в истории сборной Португалии. Мужчина не дал точно ответа на вопрос, сможет ли команда под руководством тренера отметиться большими победами. Однако с уверенностью заявил, что вместе с Сантушом Польша выйдет на крупные турниры.