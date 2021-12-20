Футбольный агент Андреа Д’Амико прокомментировал возможный переход Буффона в «Спартак»

В СМИ появилась информация о том, что главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли намерен пригласить в клуб 43-летнего вратаря «Пармы» Джанлуиджи Буффона. Так это или нет, рассказал футбольный агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы наставника, сообщило издание Metaratings.ru.

«Это неправда», — процитировала «Газета.ru» слова Д’Амико.

С 1999 по 2000 год Буффон и Ваноли вместе играли за «Парму». Тогда их команде удалось выиграть Кубок УЕФА, финал которого проводился в «Лужниках».

После 18 проведенных туров «Парма» занимает 13-е место в турнирной таблице Серии В.