Футбольные поля обновят в шести муниципалитетах Подмосковья

Шесть муниципалитетов Московской области получат обновленные футбольные поля до конца октября. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Футбольные поля восстановят в таких муниципалитетах, как Одинцово, Черноголовка, Истра, Сергиев Посад, Коломна, Домодедово. Проведут замену покрытий, капремонт. Работы планируется завершить до конца октября текущего года.

«Футбол в Подмосковье является базовым и самым популярным видом спорта. Исходя из задачи развития массового спорта на территории региона, мы понимаем важность развития и обновления спортивной инфраструктуры. Мы реагируем на запросы населения об устройстве плоскостных сооружений и стараемся максимально их удовлетворять. До конца октября планируется завершение устройства и капитальный ремонт футбольных полей в шести муниципалитетах области», — прокомментировал Роман Терюшков.

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Министр добавил, что ведутся работы по устройству девяти мини-стадионов к 2022 году. Также запланирована реконструкция шести и строительство трех новых стадионов. Завершение работ намечено на 2024 год.