Футбольные клубы «Зенит» и «Марсель» попытаются заполучить форварда Джованни Симеоне

Аргентинский форвард Джованни Симеоне может продолжить свою карьеру в составе «Марселя» или «Зенита». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на портал журналиста Джанлуки ди Марцио.

На данный момент французский клуб «Марсель» занят переговорами с футболистом. Однако «Зенит» тоже заинтересован в том, чтобы заполучить в свой состав Симеоне.

Клуб «Кальяри» арендовал Джованни Симеоне у «Фиорентины» в 2019 году. В прошлом сезоне спортсмен команде шесть голов, а также отдал два голевых паса. Всего форвард в прошлом сезоне сыграл в 33 матчах.