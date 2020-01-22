Футбольные клубы России за год потратили более $285 млн на новых игроков
В отчете учитывались траты футбольных клубов только на международные трансферы. Оказалось, что общие расходы всех стран в 2019-м составили 7,35 миллиарда долларов, что на 5,8% превысило показатель 2018 года. Тогда расходы на спортсменов достигали 6,94 миллиарда долларов.
Российским клубам в прошлом году трансферы обошлись в 285,6 миллиона долларов. Эта цифра стала седьмым результатом в мире. Первую строчку рейтинга заняли английские команды с суммой 1,519 миллиарда.
Сразу за англичанами идут спортивные клубы Испании, которые выложили за футболистов 1,287 миллиарда долларов. Замыкает тройку лидеров Италия со своими 873 миллионами.
По общему доходу от продажи игроков Россия заняла 14 место в мире, заработав 100 миллионов долларов, а в лидеры выбилась Англия с 968 миллионами долларов.