Футбольные клубы Крыма могут войти в Российскую премьер-лигу к 2030 году | 360°

Спорт 27 октября 2022, 13:20 Футбольные клубы Крыма могут войти в Российскую премьер-лигу к 2030 году

Читать 360tv в

Почетный президент Академии футбола Крыма, заместитель председателя Комитета Госсовета республики по законодательству Юрий Ветоха прокомментировал новость о том, что футбольные клубы Крыма могут войти в Российскую футбольную премьер-лигу после восьмилетней изоляции. Об этом написала «Парламентская газета».

По словам Ветохи, этого события спортсмены ждали на протяжении восьми лет.

Реклама

«Мы ждали этого на протяжении долгих восьми лет. Иначе, чем прорывом, я это решение назвать не могу», — сказал он журналистам.

Реклама

Уже со следующего года детские и юношеские крымские команды смогут участвовать во всех общероссийских соревнованиях. У взрослых со следующего года появится возможность выступать во второй лиге ФНЛ, однако для этого нужно будет пройти процедуру лицензирования.

«Крым ничем не хуже Сочи или Краснодара, команды которых играют в РПЛ. Поэтому, думаю, к 2030 году нам вполне по силам быть представленными в Российской премьер-лиге», — добавил Ветоха.