Футбольные еврокубки будут разыгрывать по новому формату

С сезона-2024/2025 будет действовать новый формат розыгрыша еврокубковых турниров по футболу. Соответствующее решение принял исполком UEFA, передает ИА НСН.

По данным информагентства, новый формат предполагает использование швейцарской системы. Число команд-участников Лиги чемпионов UEFA увеличится с 32 до 36. Количество клубов, представляющих ту или иную страну, частично будет зависеть от успехов минувшего сезона. Два дополнительных места в турнире достанутся двум лучшим странам.