Футбольные эксперты назвали главных претендентов на победу на Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу вышел на заключительную стадию. В плей-офф вышли 16 команд. Первые матчи одной восьмой финала начнутся 26 июня. Эксперты по просьбе «360» сделали прогноз, кто из команд может войти в первую тройку.

Футбольный эксперт Андрей Малосолов назвал сборную Италии фаворитом чемпионата.

«По тому качеству игры, которое показывает команда — это один из первых претендентов на победу», — заявил он. В качестве второго кандидата эксперт назвал сборную Бельгии.

Самой интересной парой из уже составленной сетки матчей, по мнению Малосолова, станет Англия и Германия.

«Мне кажется, что дальше пройдет английская сборная. Это будет третий фаворит этого турнира», — подвел он итог.

Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита», футбольный эксперт Борис Раппопорт включил в тройку возможных финалистов сборные Италии, Франции и Германии.

«Пока прогнозировать достаточно сложно, но выиграть может кто-то из группы команд: Италия, Франция и, возможно, Германия», — сказал он.

Эксперт отметил, что также достойную игру показала сборная Нидерландов, но самыми убедительными в атаке показали себя итальянцы. Если они не ухудшат свои игровые показатели, то вполне могут оказаться чемпионами.

Отдельно Борис Раппорот отметил не прошедшую в плей-офф сборную Венгрии. Эксперт отметил, что европейской стране удалось собрать команду, которая показала отличное качество игры.

«Они только в конце уступили португальцам, а вчера немцам, чтобы вытащить игру, пришлось вывести пять нападающих. Нам следует проанализировать, как венграм удалось собрать такой состав и по многим компонентам брать с них пример», — подчеркнул он.

Сборная России в плей-офф Чемпионата Европы не прошла. На счету российских спортсменов только одна победа над сборной Финляндии. В стартовом матче команда проиграла сборной Бельгии со счетом 0:3, и в последней игре уступила датчанам с результатом 1:4.

Матчи одной восьмой финала начнутся с 26 июня. В этот день в Амстердаме встретятся сборные Уэльса и Дании, в Лондоне сойдутся Италия и Австрия. На следующий день на стадионе Будапешта сойдутся футболисты сборных Нидерландов и Чехии, а в Севилью приедут команды Бельгии и Португалии.

28 июня за выход в одну четвертую финала в Копенгагене будут бороться хорваты и испанцы, а в Бухаресте встретятся команды Франции и Швейцарии. Англия и Германия сойдутся на стадионе «Уэмбли» 29 июня. В этот же день в Глазго сразятся команды Швеции и Украины.