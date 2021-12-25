Футбольные болельщики выбрали лучшего игрока года в сборной России

Футбольные болельщики признали голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова лучшим игроком сборной России в 2021 году, сообщила пресс-служба национальной команды на своей странице в Instagram.

Голосование за это звание проходило в социальной сети сборной России.

За российскую сборную 22-летний вратарь провел два матча на чемпионате Европы — 2020, также он вышел на поле в четырех встречах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

Под руководством Валерия Карпина национальная сборная завершила выступление в отборочном турнире к ЧМ-2022 на втором месте, отметила «Газета.ru».

Теперь российскую сборную ждет стыковой матч против команды Польши. Встреча пройдет в «Лужниках» 24 марта 2022 года.

Победителя матча в последующем ждет встреча с сильнейшим в противостоянии национальных команд Швеции и Чехии. Положительный результат позволит пройти в финальную стадию ЧМ-2022.

Очередной Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Попадание в один путь со сборными Польши, Швеции и Чехии — это нормальный жребий для российской команды. Могло быть как лучше, так и хуже, отметил главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин. Пока говорить о чем-либо рано, потому что ситуация в команде может еще изменится. Но ближайшие четыре месяца тренер вместе с игроками будет анализировать игру всех трех команд.