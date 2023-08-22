Спорт 22 августа 2023, 17:33 Футбольного судью из Камеруна избили во время матча в Челябинске Baza: полиция проверит драку футболиста и судьи из Камеруна на поле в Челябинске

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Драка между футболистом и судьей из Камеруна произошла прямо на поле в Челябинске 20 августа. После инцидента полиция начала проверку, сообщил Telegram-канал Baza.

Конфликт между игроком и арбитром возник во время матча клубов «Бажова» и «Катрен» Северо-Западной лиги в формате «восемь на восемь». Судья показал одному из футболистов ФК «Бажова» две желтые карточки.

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Решение рефери не понравилось брату спортсмена, тоже играющему в команде. Кроме того, клуб поначалу вел со счетом 3:1, но под конец встречи пропустил трижды и потерпел поражение.

Игрок начал напирать на арбитра и несколько раз ударил его. Камерунец попытался постоять за себя, но в итоге футболист бросил его на поле. Драку разнимали другие участники встречи.

По данным Baza, судья не стал писать заявление на игрока. Однако полиция все равно проверяет сообщение об избиении рефери, указали авторы статьи.

После конфликта на поле сайт 74.Ru связался с руководителем Северо-Западной лиги Андреем Соболевым. Он отметил, что организация не поддерживает любое проявление агрессии, но подобные случаи не редкость и в профессиональном футболе.

«Участники инцидента понимают недопустимость подобного поведения», — заверил Соболев.

Он сообщил, что все решения по этой ситуации примут в рамках действующих регламентов лиги. С судьей после потасовки все в порядке, добавил Соболев.