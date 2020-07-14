Футбольного арбитра Лапочкина проверили на детекторе лжи

По данным сайта «Аргументы и факты», судью заподозрили в предвзятости по отношению к «Спартаку» во время матча с «Локомотивом». Лапочкин удалил тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц счел необходимым провести расследование этого инцидента. Результаты проверки пока не известны.