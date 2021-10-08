Футбольного арбитра из Петербурга могут дисквалифицировать пожизненно

КДК РФС планирует навсегда запретить работать арбитру Василию Казарцеву на футбольных матчах. Причиной тому послужила ошибка в матче десятого тура РПЛ. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

По сообщению СМИ, ошибка в игре РПЛ ЦСКА — «Краснодар» может быть лишь одним из поводов для дисквалификации арбитра. Казарцев на этом матче не подсказал Владимиру Москалеву, что судья должен назначить пенальти в ворота хозяев после попадания мяча в руку защитнику Игорю Дивееву, написала «Политика сегодня».

Информацию о пожизненном отстранении арбитра из Петербурга пока никак не прокомментировали в РФС. В прошлом сезоне Казарцев был выведен из списка арбитров на некоторое время после ошибочного назначения пенальти в игре между «Спартаком и «Сочи».