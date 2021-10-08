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    08 октября 2021, 13:47

    Футбольного арбитра из Петербурга могут дисквалифицировать пожизненно

    Судья Василий Казарцев может получить пожизненную дисквалификацию

    Оксана Лавнюженко

    КДК РФС планирует навсегда запретить работать арбитру Василию Казарцеву на футбольных матчах. Причиной тому послужила ошибка в матче десятого тура РПЛ. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

    По сообщению СМИ, ошибка в игре РПЛ ЦСКА — «Краснодар» может быть лишь одним из поводов для дисквалификации арбитра. Казарцев на этом матче не подсказал Владимиру Москалеву, что судья должен назначить пенальти в ворота хозяев после попадания мяча в руку защитнику Игорю Дивееву, написала «Политика сегодня».

    Информацию о пожизненном отстранении арбитра из Петербурга пока никак не прокомментировали в РФС. В прошлом сезоне Казарцев был выведен из списка арбитров на некоторое время после ошибочного назначения пенальти в игре между «Спартаком и «Сочи».