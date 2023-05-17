Спорт 17 мая 2023, 16:29 Футбольное поле в ЖК «Ты и я» в Москве подтолкнуло к созданию любительского ФК

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В 2021 году на территории жилого комплекса «Ты и я» в Москве обустроили футбольное поле. Вслед за этим в ЖК сформировался любительский футбольный клуб «К15-Мангазея».

Сейчас в нем занимаются 60 детей, 50 мужчин и 30 девушек всех возрастов. В ЖК проживают более трех тысяч человек.

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«Любительский футбол очень зрелищный: поле небольшое, ворота большие, голов много, скорости высокие. Несколько матчей в неделю. Кроме того, сейчас развивается медиа любительского футбола — трансляции с комментаторами проходят в интернете. Считаю, что подобные инициативы должны развиваться по всей стране», — сообщил руководитель проекта Руслан Халиулин.

Благотворительную поддержку команде оказывает девелоперская компания «Мангазея». Жители активно участвуют во всех организационных вопросах, у футбольного клуба есть свой актив и свои тренеры.

«Также, заняв третье место в конкурсе российского футбольного союза „Лучшая футбольная инициатива“, мы получим денежный грант, который поможет в нашем развитии. Например, на День защиты детей запланировано проведение детского турнира с культурными мероприятиями. Мы всегда открыты к сотрудничеству и поддержке со стороны», — добавил Халиулин.

Сейчас в команде более 100 человек. К концу года состав любительского клуба планируют увеличить до 200 игроков.

Проект стартовал в июле 2022 года. Тогда активные жители ЖК проявили инициативу и при поддержке застройщика организовали мужскую и женскую команды, детскую секцию в двух возрастных группах для мальчиков и девочек.

В рамках проекта «К15-Мангазея» реализуются различные спортивные и культурные мероприятия, направленные на развитие футбольных ценностей и здорового образа жизни среди соседей.

Например, в ЖК проводят детские и взрослые турниры, развлекательные мероприятия, виртуальные соревнования в FIFA и не только.

В мае 2023 года команда заняла третье место на конкурсе Российского футбольного союза «Россия — футбольная страна», в номинации «Лучшая футбольная инициатива».