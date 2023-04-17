Спорт 17 апреля 2023, 16:03 Футбольное поле с возможностью круглогодичной работы появится в Нижнем Новгороде

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В Канавинском районе Нижнего Новгорода возведут круглогодичное футбольное поле с подогревом, его построят около ФОКа «Мещерский». Такой информацией поделились в Главгосэкспертизе России. Об этом сообщила Pravda-nn.ru.

Стадион будет располагаться на улице Карла Маркса. Его площадь составит свыше девяти тысяч квадратных метров. Работой над проектом занималось ООО «Ес-проект».

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Вместительность стадиона составит порядка 450 человек. Благодаря системе освещения футболисты смогут тренироваться даже по вечерам, написало ИА «Время Н».