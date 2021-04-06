Футбольная академия «Вильярреала» появилась в Краснодаре

Футбольную академию в Краснодаре открыл испанский клуб «Вильярреал». Об этом стало известно от пресс-службы команды на их официальной странице в Instagram.

«Мы подарим нашим участникам счастливое и полноценное детство. А также возможность развиваться как футболистам. Этого вы не найдете больше нигде в этом регионе», — рассказывается в сообщении клуба.

Филиалы академии представлены в Мексике, США, Швеции, Южной Корее, Японии и Австралии. Участниками учебного процесса могут быть ребята от 5 до 16 лет, напомнили в «Газета.ru».