Капитан сборной Боснии и Герцеговины по футболу сказал, что не хочет играть с Россией | 360°

Спорт 10 сентября 2022, 15:46 Поделиться Telegram

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Viber Капитан сборной Боснии и Герцеговины по футболу сказал, что не хочет играть с Россией СМИ: Капитан сборной Боснии и Герцеговины по футболу Джеко не хочет играть с Россией РИА «Новости»

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Капитан сборной Боснии и Герцеговины по футболу Эдин Джеко заявил, что он против проведения товарищеского матча с командой России. Об этом сообщило боснийское издание Dnevni avaz.

«Я против игры, пока страдают невинные люди. Я всегда исключительно за мир и хочу быть солидарен с народом Украины в эти трудные для него времена», — сказал футболист.

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Дело в том, что ранее Футбольный союз Боснии и Герцеговины объявил о проведении матча против команды России 19 ноября в Санкт-Петербурге.

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В то же время сотрудники Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) сообщили, что не возражают против проведения товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины. По их словам, товарищеские матчи не входят в компетенцию и ответственность организации, сообщило издание «Невские новости».

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