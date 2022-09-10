Капитан сборной Боснии и Герцеговины по футболу сказал, что не хочет играть с Россией | 360°

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Капитан сборной Боснии и Герцеговины по футболу сказал, что не хочет играть с Россией

СМИ: Капитан сборной Боснии и Герцеговины по футболу Джеко не хочет играть с Россией

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Капитан сборной Боснии и Герцеговины по футболу Эдин Джеко заявил, что он против проведения товарищеского матча с командой России. Об этом сообщило боснийское издание Dnevni avaz.

«Я против игры, пока страдают невинные люди. Я всегда исключительно за мир и хочу быть солидарен с народом Украины в эти трудные для него времена», — сказал футболист.

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Дело в том, что ранее Футбольный союз Боснии и Герцеговины объявил о проведении матча против команды России 19 ноября в Санкт-Петербурге.

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В то же время сотрудники Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) сообщили, что не возражают против проведения товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины. По их словам, товарищеские матчи не входят в компетенцию и ответственность организации, сообщило издание «Невские новости».

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