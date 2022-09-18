Футболисты «Зенита» нарушили регламент РПЛ после матча с «Динамо» | 360°

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Футболисты «Зенита» нарушили регламент РПЛ после матча с «Динамо»

Футболисты «Зенита» нарушили регламент РПЛ, не пройдя всем составом через микст-зону

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«Зенит» после матча десятого тура с московским «Динамо» нарушил регламент Российской премьер-лиги (РПЛ). Как сообщил Sport24, не все игроки команды прошли через микст-зону после встречи.

Пункт 7.13 регламента РПЛ обязывает всех игроков пройти через микст-зону после выхода из раздевалок по окончания матча.

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В субботу, 17 сентября, «Динамо» уступил «Зениту». Заключительная встреча первого игрового дня 10-го тура РПЛ закончилась со счетом 0:2, отметило ИА Nation News. В следующем матче РПЛ «Зенит» встретится на поле с «Ростовом». Этот клуб в нынешнем сезоне пока не уступал. Матс состоится 2 октября. В этот же день «Динамо» на выезде будет играть с грозненским «Ахматом».

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Ранее сине-бело-голубые проиграли матч второго тура группового этапа в Кубке России с «Крыльями Советов». Тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что футболисты клуба допустили ошибку в обороне, после чего матч не заладился. Встреча окончилась со счетом 2:0 в пользу клуба из Самары.

ФК Зенит

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