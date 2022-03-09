Футболисты «Зенита» из Бразилии останутся в России

Защитник Дуглас Сантос, полузащитники Вендел, Малком и Клаудиньо, а также форвард Юри Алберто приняли решение не покидать «Зенит» в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на бразильское издание Goal.

Спортсмены подчеркнули, что на данный момент чувствуют себя комфортно в составе клуба. Они заявили, что на данный момент их безопасности ничего не угрожает. По этой причине футболисты планируют остаться в России и выступать в Российской премьер-лиге.