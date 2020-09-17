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    17 сентября 2020, 14:27

    Футболисты в Германии соблюдали социальную дистанцию на поле и пропустили 37 голов

    Андрей Иванов

    Футболисты немецкого клуба «Рипдорф-Мольцен II» оказались настолько дисциплинированными, что соблюдали социальную дистанцию даже во время матча. Они не приближались к соперникам из «Холденштедта» и позволили забить в свои ворота 37 мячей. Об этом сообщил портал Goal.com.
    Футболисты в Германии соблюдали социальную дистанцию на поле и пропустили 37 голов

    Подготовка к этому матчу была сложной. Перед поединком выяснилось, что игроки «Холденштедта», по словам президента Рипдорфа Патрика Ристоу, контактировали во время предыдущего матча с футболистом с COVID-19. Инфицированный вышел на поле в составе «Эддельсторфа».

    Руководство «Рипдорф-Мольцен II» попросило перенести игру, но получило отказ. Тогда тренеры и футболисты приняли единодушное решение не приближаться к противнику, из-за чего проиграли с рекордным счетом.

    Коронавирус постоянно вмешивается в футбольные соревнования по всему миру после снятия запретов на проведение соревнований. 5 сентября матч Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между брянским «Динамо» и «Спартаком-2» из Москвы отменили из-за возможной вспышки инфекции в стане бело-голубых.

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