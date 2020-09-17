Футболисты в Германии соблюдали социальную дистанцию на поле и пропустили 37 голов

Подготовка к этому матчу была сложной. Перед поединком выяснилось, что игроки «Холденштедта», по словам президента Рипдорфа Патрика Ристоу, контактировали во время предыдущего матча с футболистом с COVID-19. Инфицированный вышел на поле в составе «Эддельсторфа».

Руководство «Рипдорф-Мольцен II» попросило перенести игру, но получило отказ. Тогда тренеры и футболисты приняли единодушное решение не приближаться к противнику, из-за чего проиграли с рекордным счетом.

Коронавирус постоянно вмешивается в футбольные соревнования по всему миру после снятия запретов на проведение соревнований. 5 сентября матч Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между брянским «Динамо» и «Спартаком-2» из Москвы отменили из-за возможной вспышки инфекции в стане бело-голубых.