Спорт 03 июля 2023, 14:08 Футболисты Тихий и Живоглядов заключили контракты с «Пари Нижний Новгород»

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Российские футболисты Дмитрий Тихий и Дмитрий Живоглядов заключили контракты с футбольным клубом «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщил сайт Transfermarkt.

Отмечается, что игроки вступили в команду на правах свободных агентов и подписали соглашения до лета 2025 года.

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Как сообщил RT, защитник Живоглядов ушел из «Локомотива» в связи с истечением срока контракта. В составе клуба в прошедшем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах.